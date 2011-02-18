МИД увидел прогресс в переговорах с РФ о делимитации границ

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО отмечает прогресс в переговорах с Российской Федерацией в вопросе делимитации границы в Керченском проливе.

«У нас есть прогресс, но переговоры еще далеко не завершены. И поэтому я дам более полную оценку по их завершении», - сказал министр в пятницу во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

ГРИЩЕНКО подчеркнул, что данные переговоры, как и переговоры о делимитации других границ с РФ являются одним из приоритетов для министерства. Он напомнил, что переговоры продолжаются с 1996 года.

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