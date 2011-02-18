Заметили ли украинцы "покращення життя" (опрос)

Большинство населения Украины констатируют ухудшение своего материального положения за год президентства Виктора ЯНУКОВИЧА, свидетельствуют результаты опроса «Українського демократичного кола» по заказу Института политики, которые были презентованы заместителем председателя Верховной Рады Николаем ТОМЕНКО.

По словам ТОМЕНКО, почти 62% украинцев чувствуют на себе неудовлетворительное материальное положение. При этом треть опрошенных (33,3%) отметили, что их материальное положение не изменилось, и только 4% считают, что их материальное положение улучшилось. «Таким образом, за последний год, как говорит премьер-министр Николай АЗАРОВ, только четырем процентам стало жить лучше, стало жить веселее», - сказал вице-спикер.

При этом, по его словам, каждой десятой украинской семье (11,2%) не хватает денег даже на еду, а двум пятым (41,3%) если есть за что покупать еду, то нет денег на одежду или обувь.

ТОМЕНКО также отметил, что абсолютное большинство населения (97,5%) в той или иной степени волнует рост цен.

Опрос был проведен с 29 января по 7 февраля. По месту жительства было опрошено 1200 респондентов из всех регионов. Статистическая погрешность выборки без учета дизайн-эффекта с вероятностью 0,95 не превышает плюс-минус 2,9%.