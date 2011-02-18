Боятся ли украинцы продовольственного кризиса (опрос)

51% жителей Украины боятся, что может наступить мировой продовольственный кризис, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Research & Branding Group и представленного в пятницу журналистам.

На вопрос относительно того, может ли наступить мировой продовольственный кризис, 51,4% ответили «да», «нет» - 37,5%, затруднились ответить - 11,1%.

При этом 49,7% опрошенных считают, что глобальный продовольственный кризис угрожает Украине, 36,4% так не считают и затруднились ответить 13,9%.

В региональном разрезе страх перед возможным наступлением мирового продовольственного кризиса более проявляется на западе Украине (64%), чем в центре (46%) и на юго-востоке (48%) страны.

Основными возможными причинами возникновения мирового продовольственного кризиса, по мнению жителей Украины являются изменения климата и связанные с ним природные аномалии и катаклизмы (37%), ценовая политика крупных мировых корпораций (32%), растущее непищевое использование сельхозпродукции в качестве сырья для производства биотоплива (23%), рост цен на удобрения и топливо (22%).

У большинства украинцев продовольственный кризис ассоциируется с ростом цен на основные продукты питания (73%), а также с явлениями, провоцирующими рост цен на продукты: дефицитом (25%), ажиотажным спросом на основные продукты (18%), перебоями с продовольственным снабжением (13%).

При этом в случае существенного роста цен на привычные продукты питания для украинцев характерны следующие модели: максимальное обеспечение продовольствием собственного производства (30%), полный (27%) или частичный (22%) переход на более дешевые продукты питания, сохранение структуры потребления при одновременном сокращении ее объемов (20%).

Несмотря на то, что украинцы всерьез воспринимают угрозу продовольственного кризиса, на сегодняшний день большинство жителей страны (69%) не делают запасов продуктов на «черный день».

Опрос проводился в период с 1 по 10 февраля 2011 года в 24 областях Украины и в Крыму. Всего было опрошено 2078 человек. Ожидаемая средняя ошибка выборки составляет не более 2,2%.