Второй земельный аукцион в Крыму может пройти не раньше мая

Второй земельный аукцион в Крыму может состояться не раньше, чем в мае, из-за готовящихся изменений в проведении тендерных процедур, заявил председатель Республиканского комитета по земельным ресурсам Александр ЧАБАНОВ, сообщила пресс-служба Рескомзема.

О необходимости внесения поправок во временные правила проведения торгов, утвержденные Советом министров Крыма, говорил также вице-премьер крымского правительства Георгий ПСАРЕВ.

«Таким образом, следующий аукцион не сможет состояться в ближайшее время», - сказано в пресс-релизе.

Между тем, по мнению ЧАБАНОВА, аукционы являются большим ударом по черному рынку. «Мы даем возможность приобрести землю легально, с готовым проектом землеотвода по государственной цене, исходя из нормативной денежной оценки. Покупать у государства выгодно», - считает он.

Глава Рескомитета выразил уверенность, что после широкого освещения в СМИ прохождения первого аукциона, на следующих торгах будет гораздо больше участников - соответственно цена на землю приблизится к рыночной.

Напомним, крымский филиал госпредприятия «Центр государственного земельного кадастра» провел 17 февраля первый в Крыму земельный аукцион, продав два участкав районе южнобережного поселка Гурзуф общей площадью 3,18 га за 3,1 млн. грн.