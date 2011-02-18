Мэра Симферополя со 100 днями поздравили молчаливым флешмобом

Крымские журналисты организовали в пятницу акцию, приуроченную к первым ста дням нахождения в должности мэра Симферополя Виктора Агеева.

За это короткое время симферопольский градоначальник успел заслужить репутацию «самого закрытого» мэра Крыма, так как не желает давать интервью или комментарии, и при первом же удобном случае ускользает от журналистов. Работники медиа напомнили Агееву, что «он – не рыба», и молчать не должен. А как должностное лицо просто обязан информировать общественность о своей деятельности.

В раках флешмоба «Мэр, говори!» перед зданием городского совета собрались больше двух десятков журналистов, представляющих крымские и центральные телеканалы, газеты, информационные агентства и Интернет-СМИ. Сначала они молча гуляли перед горсоветом с плакатами: «Мэр, говори!», «Агеев – ты рыба?», «Журналисты хотят слышать», «Ты молчишь, а мы не будем», «Мне не нужен неМой!» и др.

Затем они передали вышедшему пресс-секретарю мэра свое обращение. «Сегодня, 18 февраля, исполняется сто дней с момента вступления Виктора Агеева в должность городского головы Симферополя. За эти сто дней мэр не дал ни одной пресс-конференции, проигнорировал желание СМИ записать с ним интервью и всячески избегает журналистов. Между тем, отчет мэра перед городской громадой, в том числе посредством СМИ, а также информирование прессы о своей работе является прямой обязанностью Агеева как должностного лица», – говорится в нем.

Также в обращении работников медиа содержится призыв провести в ближайшее время пресс-конференцию мэра, или же организовать интервью с ним для все желающих печатных и электронных изданий и телеканалов; установить регулярный график общения с прессой, проводить открытую пресс-конференцию мэра не реже раза в квартал; предоставлять аккредитованным журналистам проекты решения сессии, что было обычной практикой в минувшем созыве горсовета.

ОБКОМ