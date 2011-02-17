Крым инициируют создание Ливадийского заповедника

Республиканский комитет по охране культурного наследия совместно с Администрацией парков общегосударственного значения предлагает создать крымское республиканское учреждение «Ливадийский историко-архитектурный заповедник», в который войдут территории Ливадийского дворца-музея и парка-памятника садово-паркового искусства «Ливадийский», сообщила пресс-служба Совета министров автономии.

«Площадь территории заповедника составит около 37 гектаров», - сказано в пресс-релизе.

Вице-премьер Совмина Екатерина ЮРЧЕНКО поручила Министерству культуры автономии совместно с Рескомитетом по охране культнаследия подготовить проект постановления Кабинета министров Украины, в котором будет разработан план мероприятий, посвященных празднованию 100-летия Ливадийского дворца.

«В этот план необходимо включить мероприятия, в частности, присоединение комплекса сооружений Ливадийского дворца и парка-памятника «Ливадийский», так как этот вопрос решается на уровне правительства Украины. Также необходимо включить вопрос выделения государственных средств на реставрационные работы дворца», - сказала ЮРЧЕНКО.

Ливадийский дворец (Ливадия, Большая Ялта) - бывшая летняя резиденция российского царя Николая II. Всемирную известность дворец приобрел после проведения там в 1945 году Ялтинской (Крымской) конференция руководителей стран антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании. На встрече были заложены основы мироустройства, определившие международную политику послевоенных лет.