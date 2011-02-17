МВД предлагает отменить талон к удостоверению водителя
Готов законопроект
Министерство внутренних дел Украины подготовило законопроект об отмене талона к удостоверению водителя, поскольку необходимости в его использовании уже давно нет, сообщила пресс-служба МВД.
Так, законопроектом предусмотрено внесение изменений в ст. 15 Закона Украины «О дорожном движении». По новой редакции, право водителя на управление транспортным средством подтверждается лишь водительским удостоверением.
Также соответствующие изменения относительно мер административного воздействия за отсутствие у водителя талона к удостоверению планируется внести в отдельные статьи Кодекса Украины об административных нарушениях.
Такие действия необходимы для постепенного приведения законодательной базы Украины в сфере безопасности дорожного движения к мировым стандартам, они позволят уменьшить количество документов, необходимых водителю для управления транспортным средством, считает МВД.