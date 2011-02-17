Планирование "Фарватера мира-2011" обсуждают ВМС и ЧФ в Севастополе

В Севастополе в учебном центре Черноморского флота Российской Федерации проходит главная конференция по планированию украинско-российских учений «Фарватер мира-2011», темой которой является проведение международной миротворческой операции в кризисном районе.

Рабочие группы сторон возглавляют и.о. заместителя командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины по боевой подготовке капитан 1-го ранга Денис БЕРЕЗОВСКИЙ и начальник управления боевой подготовки Черноморского флота Российской Федерации капитан 1-го ранга Александр ЧЕСНОКОВ, сообщил пресс-центр командования ВМС Украины.

Перед военными моряками стоит цель разработать и согласовать порядок проведения учений, активная фаза которых намечена на вторую половину мая, определить состав аппарата руководства, состав сил (войск), которые будут привлекаться к учениям, решить ряд организационно-технических вопросов.

ЧЕСНОКОВ сообщил журналистам, что во время учений планируется выполнить совместные ракетные стрельбы по морской цели, и это, по его словам, является главным отличием от предыдущих подобных учений.

Как планируется, по принципу ротации, в этом году руководителем учений будет представитель командования ЧФ России, первым заместителем руководителя учений – представитель Командования ВМС Украины.

Совместные украинско-российские учения серии «Фарватер мира» проводились в 1997, 1999, 2001, 2003 и 2010 годах (в прошлом году учения «Фарватер мира» были командно-штабными, без фактического привлечения сил и войск).

В 2010 году министры обороны Украины и России приняли решение проводить учения «Фарватер мира» ежегодно.