Россия хочет корпорацию по управлению Керченским проливом

Россия стремится к созданию совместной корпорации по управлению Керченским проливом, заявил в четверг на пресс-конференции в Москве официальный представитель Министерства иностанных дел РФ Александр ЛУКАШЕВИЧ, передает УНИАН.

«Мы стремимся к совместному с Украиной управлению судоходством в Керченском проливе и его взаимовыгодному экономическому использованию путем создания совместной корпорации», - сказал ЛУКАШЕВИЧ.

По его словам, Россия хотела бы достичь с Украиной договоренностей по Керченскому проливу, которые гарантировали бы и обеспечивали на практике беспрепятственное прохождение судов и кораблей РФ, Украины, а также судов третьих государств в соответствии с договором от 24 декабря 2003 года. Он отметил, что переговоры по разграничению Азовского и Черного морей, а также Керченского пролива, регулярно проводятся. В частности, 20-21 декабря 2010 года в Москве прошел 31-й раунд переговоров, а следующий намечен на 2-3 марта в Киеве.

ЛУКАШЕВИЧ подчеркнул, что готовится двусторонне соглашение о сотрудничестве в сфере судоходства, рыболовства, а также защиты окружающей среды.

«Что касается нашей позиции, то она основывается на известном договоре между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 года и исходит из признания Азовского моря и Керченского пролива исторически внутренними водами России и Украины», - сказал официальный представитель МИДа РФ.

Он отметил, что Россия готова разграничить Азовское море, и сейчас ведутся переговоры с Украиной по прохождению разграничительной линии.

ЛУКАШЕВИЧ также сообщил, что реально завершить переговоры по этому вопросу в 2011 году.

«Это реально, если обе стороны будут проявлять достаточно политической воли, прагматизма при выработке компромиссных решений», - подчеркнул он.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины называют слухами появившуюся в СМИ информацию о том, что Украина пошла на уступки в переговорах с РФ по делимитации Азовского моря и Керченского пролива.