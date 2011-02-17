Крым продал на аукционе 3 га за 3 млн. грн.

Крымский филиал госпредприятия «Центр государственного земельного кадастра» провел в четверг первый в крымской автономии земельный аукцион, продав два участка в районе южнобережного поселка Гурзуф общей площадью 3,18 гектара за 3,1 млн. грн.

Участок площадью 0,75 га, стартовая цена которого составляла 207 тыс. грн., продан за 707 тыс. грн., участок в 2,43 га, «стартовав» с 670 тыс. грн., продан за 2,414 млн. грн.

Земля расположена за границами населенных пунктов Гурзуфского поссовета в 1,6 километрах от моря и в 50 метрах от трассы. Ее целевым назначением является строительство и обслуживание рекреационных объектов.

Участки купила крупная киевская строительная фирма. Ее название чиновники не уточнили.

Напомним, Совмин Крыма в конце декабря 2010 года утвердил для продажи на торгах 15 участков общей площадью 136 га, их стартовая цена составляет 43,5 млн. грн.