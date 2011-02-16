Супермаркет эвакуировали из-за звонка о заминировании
21:16, 16 февраля 2011Крым
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Милиция ищет "террориста"
Супермаркет "Сильпо" приостановил работу более чем на час в среду в Севастополе из-за анонимного звонка о заминировании, который оказался ложным, сообщила пресс-служба севастопольского управления МВД.
Неизвестный утром сообщил по телефону дежурной части милиции о заложенной в магазине бомбе.
Сотрудники МЧС и МВД, приехав в супермаркет, эвакуировали продавцов и покупателей и осмотрели помещения магазина - взрывоопасные предметы не обнаружены.
Милиция ищет "телефонного террориста".
Решается вопрос о возбуждении дела по факту заведомо ложного сообщения о заминировании по статье 259 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
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