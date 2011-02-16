Супермаркет эвакуировали из-за звонка о заминировании

Супермаркет "Сильпо" приостановил работу более чем на час в среду в Севастополе из-за анонимного звонка о заминировании, который оказался ложным, сообщила пресс-служба севастопольского управления МВД.

Неизвестный утром сообщил по телефону дежурной части милиции о заложенной в магазине бомбе.

Сотрудники МЧС и МВД, приехав в супермаркет, эвакуировали продавцов и покупателей и осмотрели помещения магазина - взрывоопасные предметы не обнаружены.

Милиция ищет "телефонного террориста".

Решается вопрос о возбуждении дела по факту заведомо ложного сообщения о заминировании по статье 259 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.