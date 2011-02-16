Замерзших бомжей обогреют и напоят чаем

Сотрудники МЧС в среду установили армейскую палатку для обогрева и оказания помощи бездомным в Севастополе в связи с похолоданием.

Палатку, способную вместить до 40 человек, по просьбе местных властей и при содействии общественности развернули в районе микрорайона «5-й километр», неподалеку от крупнейшего в регионе рынка.

«В палатке оборудовали печку-«буржуйку», все необходимое, чтобы люди, не имеющие постоянного места жительства, обеспечивались горячим питанием, чаем», - сказал начальник севастопольского управления МЧС Геннадий СУХОРУЧЕНКОВ.

В палатке также может быть оказана первая медицинская и психологическая помощь.

По информации бойцов МЧС, палатка будет стоять в четверг, даже если термометры в Севастополе покажут температуру выше нуля.