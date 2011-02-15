Симферополь определил массив под проект ликвидации самозахватов

Инициированный Советом министров Крыма пилотный проект ликвидации самовольных захватов земли за счет выделения участков под строительство домов будет реализовываться в микрорайоне «Луговое-2» в Симферополе. Такое решение депутаты Симферопольского горсовета приняли на сессии во вторник.

Пресс-служба Совмина Крыма сообщила, что территория, где будут выделяться участки, соответствует планам развития Симферополя и техническим требованиям, предъявляемым к землям, предназначенным для строительства жилых домов.

«Перед выделением участков в жилом массиве будут созданы условия для будущего проживания: определена уличная сетка, обеспечено электроснабжение», - обещает крымское правительство.

Площадь массива не указана.

Председатель Совмина Крыма Василий ДЖАРТЫ на заседании горсовета подчеркнул, что власть не наделяет участников самозахватов преимущественным правом на получение земельных участков.

«Наша первоочередная задача - решить вопрос самозахватов, чтобы принять генеральный план развития Симферополя. Мы должны независимо от национальности, в рамках Конституции и законов Украины выделять участки всем, кто имеет на них право», - сказал он.

По словам ДЖАРТЫ, возможность массового выделения участков появится после утверждения генплана Симферополя.

ДЖАРТЫ в январе обратился с открытым письмом к лидеру крымскотатарского меджлиса Мустафе ДЖЕМИЛЕВУ, в котором просил его убедить татар, самовольно занявших землю, добровольно освободить участки, поскольку самозахваты, считает премьер Крыма, мешают социально-экономическому развитию региона и являются дестабилизирующим фактором межнационального согласия.

Инициатива компромиссного решения вопроса самозахватов появилась во время встречи ДЖАРТЫ с первым заместителем ДЖЕМИЛЕВА - главой Всемирного конгресса крымских татар Рефатом ЧУБАРОВЫМ.

Совмин 31 января создал комиссию, которая до 1 марта должна сформировать списки граждан - участников самозахватов, претендующих на землю в Симферополе или Симферопольском районе и имеющих законное право на получение участка, и определить массивы под жилую застройку.

По оценкам Республиканского комитета по земельным ресурсам, общая площадь самовольно занятой земли в Крыму составляет более 3 тысяч га. Больше всего земли захвачено вокруг Симферополя.