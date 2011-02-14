Трехлетний мальчик погиб на пожаре в Севастополе

Сотрудники МЧС вынесли 33-летнюю женщину и двоих ее детей, мальчиков трех и четырех лет, из горящей квартиры в понедельник в Севастополе, но позже, в реанимационном отделении больницы, младший ребенок умер, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.

Пожар произошел в квартире на первом этаже расположенного в центральной части города двухэтажного дома. Сначала загорелись мебель и вещи в коридоре, позже пламя распространилось на кухню. Выбраться на улицу мать и дети не смогли - огонь перекинулся на двери комнаты, а на окнах были установлены решетки. Пожар заметили соседи и вызвали спасателей. Приехали два отделения МЧС.

Пожарные взломали дверь в квартиру и вывели женщину на улицу, найти в горящем жилище детей было сложно, поскольку помещение оказалось захламлено вещами и бытовым мусором.

Когда детей обнаружили, они были без сознания. С ожогами и отравлением угарным газом мальчики поступили в реанимацию. В больнице трехлетний ребенок скончался.

Причина ЧП устанавливается.