Таксист "под кайфом" припарковался на лестнице (фото)

Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя такси, который, находясь в состоянии наркотического опьянения, на чужой машине заехал на пешеходную лестницу в центральной части Симферополя, решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела, сообщила в пятницу пресс-служба ГАИ Крыма.

«Из ряда вон выходящую картину наблюдали симферопольцы 10 февраля на одной из пешеходных улиц. Посередине лестничного марша стоял автомобиль «Дэу» с «шашечками» такси, внутри находился сам водитель», - говорится в пресс-релизе.

Прохожие вызвали наряд ГАИ. Водитель машины на все вопросы инспекторов повторял имя Артур, хотя по документам его звали иначе. Во время разговора таксист периодически «отключался».

Сотрудники ГАИ вызвали «скорую помощь», которая отвезла мужчину в наркодиспансер. Врачи подтвердили - он находится в состоянии сильного наркотического опьянения.

Инспекторы выяснили, что мужчина незаконно пользовался автомобилем марки «Дэу» и документами на машину, принадлежавшими его покойному брату.

«Срок действия доверенности закончился, а своих водительских прав мужчина был лишен в прошлом году за управление автомобилем в нетрезвом виде, поэтому и решил воспользоваться чужими документами», - сообщила ГАИ.

Фото управления ГАИ Крыма