Севастопольский марафонец проплыл 4 км в шестиградусной воде
17:37, 09 февраля 2011Крым
0
Известный севастопольский пловец-марафонец Олег СОФЯНИК совершил заплыв на дистанцию почти 4 километра при температуре воды 6-7 градусов, без сопровождения, сообщил его товарищ -главный редактор газеты «Севастопольский меридиан» Роман ЧЕРНЕНКО.
Спортсмен стартовал в 9.15 от пляжа «Хрустальный» в Севастопольской бухте (внутренний рейд) и в 11.17 финишировал на пляже «Песочный» (внешний рейд).
Марафонцу, плывшему брассом, мешал северо-западный ветер, волнение моря 3-4 балла, а течение было попутным.
Спортсмен сказал журналистам, что немного промерз, но в медицинской помощи не нуждается.
СОФЯНИК и ЧЕРНЕНКО неоднократно вместе совершали марафонские заплывы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter