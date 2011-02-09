Севастопольский марафонец проплыл 4 км в шестиградусной воде

Известный севастопольский пловец-марафонец Олег СОФЯНИК совершил заплыв на дистанцию почти 4 километра при температуре воды 6-7 градусов, без сопровождения, сообщил его товарищ -главный редактор газеты «Севастопольский меридиан» Роман ЧЕРНЕНКО.

Спортсмен стартовал в 9.15 от пляжа «Хрустальный» в Севастопольской бухте (внутренний рейд) и в 11.17 финишировал на пляже «Песочный» (внешний рейд).

Марафонцу, плывшему брассом, мешал северо-западный ветер, волнение моря 3-4 балла, а течение было попутным.

Спортсмен сказал журналистам, что немного промерз, но в медицинской помощи не нуждается.

СОФЯНИК и ЧЕРНЕНКО неоднократно вместе совершали марафонские заплывы.