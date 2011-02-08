Производителям хлеба и молока устроили взбучку из-за цен

Председатель Совета министров автономии Василий ДЖАРТЫ заявляет, что руководство региона не позволит производителям хлеба, молочных продуктов и сетям автозаправок необоснованно повышать цены на продукты и горючее, сообщила пресс-служба Совмина.

В последнюю декаду января в ряде регионов Крыма отмечался рост цен на хлеб и молочные продукты, ранее - в декабре 2010 года - на полуострове подорожало горючее.

«Правительство Крыма не позволит воспользоваться возникшими трудностями для быстрой наживы. Власть всегда будет на стороне людей, на стороне потребителей. Если хотите воевать с властью, - можете попробовать, но я вам не советую», - сказал ДЖАРТЫ во вторник на совещании, посвященном ситуации на топливном и продовольственном рынках региона.

По его словам, крупнейшие в Крыму производители хлеба и молочных продуктов - компании «Крымхлеб» и «Крыммолоко» - намеренно искали способ обойти постановления Совмина, регулирующие цены на социально значимые продукты питания.

«Крымхлеб», считает ДЖАРТЫ, покупает муку по завышенным ценам и исключает из ассортимента социальные сорта хлеба, а «Крыммолоко» нашло способ избежать контроля за уровнем рентабельности своей работы, повысив одновременно стоимость и жирность продукции.

При этом председатель Совмина подчеркнул, что правительство автономии готово помогать товаропроизводителям снизить себестоимость продукции.

«Есть и объективные причины повышения цен, мы это понимаем. Наша цель - это не борьба, а содействие товаропроизводителям, чтобы цены стабилизировались хотя бы на среднеукраинском уровне, а в лучшем случае - были ниже», - отметил ДЖАРТЫ.

Обращаясь к представителям компаний, торгующих горючим, премьер автономии заявил, что их действия содержат признаки сговора, а это запрещено законодательством.