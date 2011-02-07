В Севастополе подорожал хлеб

Предприятие «Царь-хлеб», основной производитель хлебобулочных изделий в Севастополе, с 6 января подняло цены на свою продукцию в среднем на 6%, сообщила в понедельник газета «Севастопольский меридиан» со ссылкой на информацию, предоставленную Государственной инспекцией по контролю за ценами.

Согласно информации инспекции, увеличение с 1 января 2011 года закупочных цен на муку, стоимости природного газа и горюче-смазочных материалов, а также повышение минимальной заработной платы, привели к снижению рентабельности продукции открытого акционерного общества «Царь-хлеб», которое также продает в фирменных магазинах социальные сорта хлеба, являющиеся для ОАО нерентабельными.

Правление предприятия, проанализировав финансовое положение, приняло решение с 6 февраля повысить оптово-отпускные цены на хлеб и батон в среднем на 6%. В денежном выражении в розничной торговле это составило в среднем повышение цен от 10 до 20 копеек за единицу продукции.

Теперь в розничной торговле хлеб «Дарницкий» (социальный) стоит 2,90 грн, хлеб «Формовой» первого сорта (социальный) – 2,80 грн, хлеб «Зимневский» формовой – 3,10 грн, хлеб «Формовой» первого сорта –3,05 грн, хлеб «Царский» высшего сорта – 3,50 грн, батон «Симферопольский» высшего сорта — 3,25 грн.

В последний раз предприятие, на которое приходится около 70% производимой в Севастополе хлебной продукции, поднимало цены в августе 2010 года.