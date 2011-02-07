Шеф МВД хочет отменить доверенности на управление машиной
Какая альтернатива?
Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ выступает за отмену доверенностей на управление транспортными средствами.
«Я сторонник того, чтобы отменить все доверенности», - сказал МОГИЛЕВ в понедельник на брифинге в Киеве.
Он заявил, что альтернативным может стать вариант обращения владельца транспортного средства с заявлением в ГАИ, в котором будет указано, кто, помимо него, может управлять его автомобилем.
По словам министра, такое заявление человек может принести лично в Госавтоинспекцию либо, нотариально заверив, отослать по почте, а сотрудники ГАИ должны будут в течение суток занести в базу данных указанную в заявлении информацию.
МОГИЛЕВ считает, что это значительно облегчит оформление документов, и в случае необходимости любой сотрудник ГАИ сможет в течение нескольких минут проверить по базе, на законных ли основаниях тот или иной человек управляет принадлежащей другому машиной.
«Наверное, это будет правильно. Я думаю, это один из способов решения проблемы. Такой вариант возможен. Можно предлагать и другие», - сказал глава министерства.
Также он отметил, что, согласно подписанным договоренностям между Украиной и Евросоюзом, необходимо урегулировать вопрос максимального срока действия водительского удостоверения. По словам МОГИЛЕВА, в большинстве стран Евросоюза такой срок ограничивается 10 годами. «У нас же это может быть и 5 лет, и 10, и 15, и 20. Это надо решать», - сказал министр.