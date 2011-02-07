Шеф МВД хочет отменить доверенности на управление машиной

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ выступает за отмену доверенностей на управление транспортными средствами.

«Я сторонник того, чтобы отменить все доверенности», - сказал МОГИЛЕВ в понедельник на брифинге в Киеве.

Он заявил, что альтернативным может стать вариант обращения владельца транспортного средства с заявлением в ГАИ, в котором будет указано, кто, помимо него, может управлять его автомобилем.

По словам министра, такое заявление человек может принести лично в Госавтоинспекцию либо, нотариально заверив, отослать по почте, а сотрудники ГАИ должны будут в течение суток занести в базу данных указанную в заявлении информацию.

МОГИЛЕВ считает, что это значительно облегчит оформление документов, и в случае необходимости любой сотрудник ГАИ сможет в течение нескольких минут проверить по базе, на законных ли основаниях тот или иной человек управляет принадлежащей другому машиной.

«Наверное, это будет правильно. Я думаю, это один из способов решения проблемы. Такой вариант возможен. Можно предлагать и другие», - сказал глава министерства.

Также он отметил, что, согласно подписанным договоренностям между Украиной и Евросоюзом, необходимо урегулировать вопрос максимального срока действия водительского удостоверения. По словам МОГИЛЕВА, в большинстве стран Евросоюза такой срок ограничивается 10 годами. «У нас же это может быть и 5 лет, и 10, и 15, и 20. Это надо решать», - сказал министр.