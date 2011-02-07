Симферополь нашел земучастки для репатриантов

Созданная Советом министров Крыма комиссия по решению вопросов, связанных с освобождением самозахватов и предоставлением депортированным земельных участков для строительства домов в Симферополе и Симферопольском районе, определила земучастки под дома репатриантов, сообщила в понедельник пресс-служба крымского правительства.

По словам вице-мэра Симферополя Андрея СЕКЛЕЦОВА, в городе под жилую застройку можно использовать два массива: 13,7 га для 150 человек и 40 га для 450 человек.

Со своей стороны председатель Симферопольской райгосадминистрации Владимир ЖИВИЦА сообщил, что в районе рассматривается выделение участков для строительства в Добровском (497, 45 га), Мирновском (515 га), Чистеньском (196,26 га) и Укромновском (25 га) сельских советах.

Глава комиссии - заместитель председателя Совмина Крыма Георгий ПСАРЁВ предложил вынести на ближайшие сессии местных советов - до 15 февраля - первые решения о выделении массивов под строительство индивидуального жилья.

По оценкам Республиканского комитета по земельным ресурса, общая площадь самовольно занятой земли в Крыму составляет более 3 тысяч га. Больше всего земли захвачено вокруг Симферополя.

Совмин 31 января утвердил состав комиссии, которая до 1 марта должна сформировать списки граждан - участников самозахватов, претендующих на землю в Симферополе или Симферопольском районе и имеющих законное право на получение участка, и определить массивы под застройку.