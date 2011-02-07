Флот Украины проводит оперсбор

В командовании Военно-морских сил Украины под руководством командующего ВМС адмирала Виктора МАКСИМОВА начался пятидневный оперативный сбор с командно-штабной военной игрой, сообщил пресс-центр командования ВМС.

Его целью является углубление адмиралами, офицерами командования флота знаний требований руководящих документов по вопросам подготовки и применения родов сил (войск) ВМС, совершенствование практических навыков в исполнении функциональных обязанностей на пунктах управления.

МАКСИМОВ отметил, что оперативный сбор закладывает почву для запланированных в этом году командно-штабных тренировок и учений.

«От профессионализма каждого офицера будет зависеть, как флот выполнит поставленные на 2011 учебный год задания. Именно поэтому на этом сборе вам будут доведены основные теоретические положения, которые в последующем будут способствовать качественному выполнению практических действий», - сказал командующий.

В мае планируется провести совместные украинско-российские учения серии «Фарватер мира», во время которых будут задействованы как корабли и авиация, так и морская пехота. Затем планируется участие сил в мероприятиях международного характера, в частности, в очередной активации оперативного соединения кораблей черноморских стран BLACKSEAFOR, антитеррористической операции «Активные усилия» и других мероприятиях.

Командующий ВМС Украины выступил перед участниками сбора с лекцией, в которой проанализировал основные тенденции развития вооруженной борьбы.

К оперативному сбору привлекаются адмиралы и офицеры командования ВМС, руководящий состав соединений, частей, учебных заведений и учреждений флота. В мероприятии также принимают участие представители Генерального штаба Вооруженных сил Украины. К участию в сборе приглашены оперативные группы воздушного командования «Юг», управления МЧС Украины в Севастополе, правоохранительных органов.