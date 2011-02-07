Резвый наркоман одной дверью сбил двух милиционеров в Керчи

Сотрудники милиции разыскивают водителя легкового автомобиля, который в эти выходные в Керчи совершил наезд на двух сотрудников МВД и скрылся с места происшествия, один из пострадавших госпитализирован, сообщила в понедельник пресс-служба Главного управления МВД в Крыму.

«Сотрудники керченского горуправления милиции 5 февраля обратили внимание на припаркованный возле больницы автомобиль ВАЗ-2108. Правоохранители узнали человека, находившегося за рулем. Им оказался гражданин, который ранее привлекался к ответственности за управление транспортом в состоянии наркотического опьянения», - говорится в пресс-релизе.

Сотрудники милиции представились и предъявили служебные удостоверения. Водитель, выбросив из машины сверток, где был шприц с похожей на опий жидкостью, сдал назад, сбил открытой дверью автомобиля сотрудников правоохранительных органов и уехал.

Содержимое шприца направлено на экспертизу.