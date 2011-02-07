Директора вуза отдали под суд

Прокуратура Центрального района Симферополя направила в суд уголовное дело против руководителя филиала вуза, который обвиняется в превышении служебных полномочий при распоряжении почти 800 тысячами гривен университета, сообщила в понедельник пресс-служба надзорного ведомства Крыма, не уточнив название учебного заведения.

«Из фонда заработной платы вуза на счета частных предпринимателей было незаконно перечислено 793 тысячи гривен», - говорится в пресс-релизе.

Бывшему директору крымского филиала частного университета предъявлено обвинение по части 3 статьи 365 Уголовного кодекса. Ее санкция - лишение свободы от семи до десяти лет с запретом занимать определенные должности до трех лет.