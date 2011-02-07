Директора вуза отдали под суд
10:16, 07 февраля 2011Крым
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Нахимичил на 100 тысяч "зеленых"
Прокуратура Центрального района Симферополя направила в суд уголовное дело против руководителя филиала вуза, который обвиняется в превышении служебных полномочий при распоряжении почти 800 тысячами гривен университета, сообщила в понедельник пресс-служба надзорного ведомства Крыма, не уточнив название учебного заведения.
«Из фонда заработной платы вуза на счета частных предпринимателей было незаконно перечислено 793 тысячи гривен», - говорится в пресс-релизе.
Бывшему директору крымского филиала частного университета предъявлено обвинение по части 3 статьи 365 Уголовного кодекса. Ее санкция - лишение свободы от семи до десяти лет с запретом занимать определенные должности до трех лет.
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