Зампредседателя РГА Севастополя погорела на взятке

Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении заместителя председателя Гагаринской районной государственной администрации Севастополя по подозрению в получении взятки от предпринимателя за согласование размещения объектов выносной торговли в городе, сообщила пресс-служба генпрокуратуры Украины.

Чиновник требовала от частного предпринимателя 6 тысяч гривен.

Сотрудники севастопольской милиции задержали зампредседателя РГА в служебном кабинете 3 февраля после получения части взятки - 4 тысяч гривен.

Ведется следствие.