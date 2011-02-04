Зампредседателя РГА Севастополя погорела на взятке
22:00, 04 февраля 2011Крым
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Прокуратура возбудила дело
Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении заместителя председателя Гагаринской районной государственной администрации Севастополя по подозрению в получении взятки от предпринимателя за согласование размещения объектов выносной торговли в городе, сообщила пресс-служба генпрокуратуры Украины.
Чиновник требовала от частного предпринимателя 6 тысяч гривен.
Сотрудники севастопольской милиции задержали зампредседателя РГА в служебном кабинете 3 февраля после получения части взятки - 4 тысяч гривен.
Ведется следствие.
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