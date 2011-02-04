10 турецких нелегалов строили многоэтажку в Севастополе

Сотрудники налоговой милиции и прокуратуры выявили 10 граждан Турции - нелегалов, которые строили 16-этажный дом в Севастополе, сообщил в пятницу пресс-центр Государственной налоговой администрации в Севастополе.

Иностранцы прибыли в Украину по туристическим визам в конце 2010 года. Одна из крымских фирм направила их на работу в Севастополь в качестве монтажников-строителей, без оформления трудовых отношений, с выплатой заработной платы наличными в иностранной валюте «в конвертах».

Работодатели считали турецких строителей высококвалифицированными монтажниками, без которых невозможно построить многоэтажный дом, и зарплату платили им намного выше, чем другим рабочим. Простым подсобникам из Крыма и Херсонской области оплата осуществлялась в отечественной валюте, из расчета 15 гривен в час.

Интернациональная строительная бригада проживала возле стройки в одноэтажном здании в антисанитарных условиях.

Материалы по данному факту переданы в миграционную службу и прокуратуру для принятия решений о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц строительной фирмы и депортации иностранных рабочих.