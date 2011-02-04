Рада прекратила депутатские полномочия мэра Ялты
17:54, 04 февраля 2011Крым
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За проголосовали 383 нардепов
Верховная Рада Украины в пятницу досрочно прекратила полномочия депутата Алексея БОЯРЧУКА из фракции Партии регионов в связи с избранием мэром Ялты на выборах в октябре 2010 года.
За такое решение проголосовали 383 нардепов из 421, зарегистрированных в сессионном зале.
Выдвинутый Партией регионов БОЯРЧУК победил на выборах городского председателя Ялты, в которых, кроме него, принимали участие 7 кандидатов.
В 2006-2010 годах БОЯРЧУК был секретарем Ялтинского городского совета, с марта 2010 - депутатом парламента.
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