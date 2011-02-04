Шесть ялтинских школьниц попали в больницу после манту

Шесть учениц 7-го класса школы южнобережного поселка Симеиз в Крыму попали в пятницу в ялтинскую больницу после проведения туберкулиновой пробы (реакция манту), сообщила пресс-служба мэрии Ялты.

4 февраля в симеизской амбулатории пробу манту сделали 34 детям, в том числе двум годовалым.

«У семи учениц по возвращении на урок ухудшилось самочувствие - началось головокружение, боли в животе», - говорится в пресс-релизе.

Шестерых девочек на машине «скорой помощи» доставили в больницу. Отец еще одной девочки - врач - отказался от госпитализации дочки, заявив, что опасности для здоровья ребенка нет.

Госпитализированным поставлен предварительный диагноз - аллергическая реакция на введение туберкулина. Состояние школьниц оценивается медиками как «относительно удовлетворительное».

По данным мэрии Ялты, реакция манту была проведена туберкулином, произведенным в городе Красное Село (Санкт-Петербург, Россия). Он изготовлен в июне прошлого года и годен до июля 2011 года.

Родители школьников знали о планируемом проведении пробы и были не против. Перед манту детей осмотрел врач. Вакцинацию провела медсестра, которая имеет выданный Ялтинским тубдиспансером допуск к туберкулинодиагностике.

Туберкулиновая проба (реакция манту) представляет собой кожную пробу, направленную на выявление специфического иммунного ответа на введение туберкулина. Наличие выраженной кожной реакции свидетельствует о том, что организм активно взаимодействует с возбудителем. Реакция манту - это своего рода иммунологический тест, который показывает, есть ли в организме туберкулезная инфекция.