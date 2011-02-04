Грузовик задавил 2 пешеходов

Двое молодых мужчин, переходивших дорогу, погибли в результате наезда грузового автомобиля "МАЗ" в четверг в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 23.50 в Симферопольском районе полуострова.

"МАЗ" совершил наезд на пешеходов - мужчин возрастом 20-25 лет, которые пересекали проезжую часть. Они смертельно травмированы", - сообщила Госавтоинспекция.

Правоохранители устанавливают личности погибших.

Грузовик под управлением жителя Крыма двигался со стороны Симферополя в направлении Джанкоя.