Грузовик задавил 2 пешеходов
10:14, 04 февраля 2011Крым
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Мужчины 20-25 лет
Двое молодых мужчин, переходивших дорогу, погибли в результате наезда грузового автомобиля "МАЗ" в четверг в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в 23.50 в Симферопольском районе полуострова.
"МАЗ" совершил наезд на пешеходов - мужчин возрастом 20-25 лет, которые пересекали проезжую часть. Они смертельно травмированы", - сообщила Госавтоинспекция.
Правоохранители устанавливают личности погибших.
Грузовик под управлением жителя Крыма двигался со стороны Симферополя в направлении Джанкоя.
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