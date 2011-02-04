Главный архитектор Ялты задержан
10:12, 04 февраля 2011Крым
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"Шьют" выделение земли заповедника
Главный архитектор Ялты Владимир ПРИСТУПА задержан 3 февраля по подозрению в выделении земельных участков в частную собственность граждан на территории Ялтинского горно-лесного заповедника, чем государству нанесен ущерб в 1,1 млн. грн., сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах.
Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.
Источник не смог уточнить площадь незаконно выделенных участков.
Пресс-служба мэрии Ялты задержание главного архитектора не комментирует.
Прокуратура Крыма 1 февраля возбудила уголовное делопротив чиновника по статьям «злоупотребление властью или служебным положением» и «должностной подлог».
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