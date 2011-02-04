Главный архитектор Ялты задержан

Главный архитектор Ялты Владимир ПРИСТУПА задержан 3 февраля по подозрению в выделении земельных участков в частную собственность граждан на территории Ялтинского горно-лесного заповедника, чем государству нанесен ущерб в 1,1 млн. грн., сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах.

Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.

Источник не смог уточнить площадь незаконно выделенных участков.

Пресс-служба мэрии Ялты задержание главного архитектора не комментирует.

Прокуратура Крыма 1 февраля возбудила уголовное делопротив чиновника по статьям «злоупотребление властью или служебным положением» и «должностной подлог».