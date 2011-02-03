Украина в рейтинге свободы слова снизилась на 42 позиции за год президентства Виктора ЯНУКОВИЧА, заявила представитель организации "Репортеры без границ" в Украине Оксана РОМАНЮК на заседании круглого стола "Демократия по-украински" в четверг в Киеве.

Она отметила, что Украина за 2010 год в рейтинге свободы слова "Репортеров без границ" снизилась на 42 позиции и занимает 131-е место - после Ирака.

Кроме того, РОМАНЮК заявила, что на протяжении последнего года правоохранители не вели расследования резонансных дел относительно нарушений прав журналистов, в то же время почти ежедневно сообщается о новых фактах притеснений их прав.