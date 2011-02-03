Браконьеры наловили 350 кг "краснокнижной" рыбы

В Крыму сотрудники пограничной службы изъяли у украинских рыбаков более 355 кг незаконно выловленной рыбы ценных пород - севрюги, камбалы-калкана, белуги и осетра.

Улов был обнаружен в ночь на 3 февраля при осмотре рыбопромыслового судна в бухте Узкая, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы Украины.

У браконьеров нашли 54 севрюги, 27 камбал, 8 белуг и 7 осетров.

«Составлен протокол об административном правонарушении. Материалы по данному факту будут переданы в прокуратуру», - говорится в пресс-релизе.