Браконьеры наловили 350 кг "краснокнижной" рыбы
18:39, 03 февраля 2011Крым
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Составлен протокол о правонарушении
В Крыму сотрудники пограничной службы изъяли у украинских рыбаков более 355 кг незаконно выловленной рыбы ценных пород - севрюги, камбалы-калкана, белуги и осетра.
Улов был обнаружен в ночь на 3 февраля при осмотре рыбопромыслового судна в бухте Узкая, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы Украины.
У браконьеров нашли 54 севрюги, 27 камбал, 8 белуг и 7 осетров.
«Составлен протокол об административном правонарушении. Материалы по данному факту будут переданы в прокуратуру», - говорится в пресс-релизе.
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