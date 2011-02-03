Чиновник УТОС нагрел государство на 750 тысяч гривен
18:38, 03 февраля 2011Крым
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Возбуждено дело
Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело против руководителя тендерного комитета симферопольского предприятия «Украинского общества слепых», подозреваемого в нарушениях при закупке технологического оборудования за бюджетные средства, в результате чего государству причинен ущерб на 750 тыс. грн., сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«Согласно выводам экспертов, стоимость приобретенного за 5 млн. грн. товара превышает рыночную на 750 тыс. грн.», - говорится в пресс-релизе.
Дело возбуждено по статье «злоупотребление служебного положения» Уголовного кодекса.
Ведется следствие.
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