Доступ украинцев к современным методам лечения рака ограничен, заявил заведующий отделом организации противораковой борьбы Национального института рака Андрей ГАЙСЕНКО в четверг в Киеве.

"Лечение в онкологии дорогостоящее, поэтому можно сказать, что доступ к современному лекарственному лечению в нашей стране является ограниченным, особенно это касается дорогостоящих методик лекарственного лечения. В то же время в Украине существует разветвленная сеть онкологических учреждений, и есть доступ к получению специализированной помощи", - сказал ГАЙСЕНКО во время видеомоста "Киев - Москва - Тбилиси - Ереван".

Он также заявил, что в Украине не хватает современной диагностической аппаратуры, которая выявляет онкологические патологии, аппаратуры для проведения лечебных процедур, а также существенный дефицит лекарств.

"Мы посчитали, что по программам онкологии только 20-30% от потребности в лекарственных средствах для лечения онкобольных обеспечивается из государственного бюджета, остальная часть лечения, к сожалению, оплачивается пациентами из своего кармана", - сказал ГАЙСЕНКО.

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раком.