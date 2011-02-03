Крым может делать деньги из воздуха?

Крым, благодаря своим климатическим особенностям, имеет потенциал для развития курортной отрасли круглый год, считает депутат крымского парламента, начальник севастопольского управления юстиции Ольга КОВИТИДИ.

”Если бы мне предложили написать пособие для предпринимателей, которые хотели бы вложить средства в курортные объекты полуострова, я бы сформулировала его так: ”Крым - как нужно делать деньги из воздуха”. Мы много говорим о Турции, в которой лето длится дольше, чем у нас, но однако у нас несравненно большее количество туристических и природных оздоровительных объектов, которые представляют интерес в любое время года. В Крыму лечит даже воздух”, - сказала КОВИТИДИ на круглом столе ”Экономические перспективы Крыма” в среду в Симферополе. Его организовал Центр социально-консервативной политики - дискуссионный клуб, который собирает экспертов для осуждения актуальных для Украины тем.

”Если мы говорим, что воздух в Крыму целебный - то воздухом можно лечить. А если мы лечим воздухом, то мы можем зарабатывать. А если мы можем зарабатывать круглый год - то круглый год могут зарабатывать здравницы автономии”, - пояснила депутат журналистам.

Она также выразила удовлетворение тем, что при новой власти Крыма внимание уделяется развитию не только южного берега, но и территорий западного и восточного побережья.

Кроме того, КОВИТИДИ заявила о необходимости развития транспортного комплекса Крыма, сельского хозяйства и т.п.