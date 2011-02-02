"Артек" закрылся на ремонт

Международный детский центр «Артек» (поселок Гурзуф, Крым) закрылся на ремонт до 15 февраля, сообщила его пресс-служба.

«Осуществляется подготовка инфраструктуры лагерей к приему детей. На предприятии объявлен технологический перерыв, в течение которого проводятся плановые ремонтные работы в корпусах, столовых, бассейнах, других объектах оздоровительного и медицинского назначения», - говорится в пресс-релизе.

«Артек» в 2010 году работал с максимальной загрузкой, в лагере отдохнули 35 тысяч детей.

По данным пресс-службы, в госбюджете этого года заложено более 100 млн. грн. на оздоровление украинских детей в «Артеке».

Лагерь в прошлом году отметил 85-летие со дня создания.