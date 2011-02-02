ВМС провели штабную мобилизационную тренировку

Военно-морские силы Украины провели общую штабную мобилизационную тренировку под руководством командующего ВМС адмирала Виктора МАКСИМОВА.

Ее целью стала проверка и совершенствование практических навыков офицеров в выполнении своих функциональных обязанностей при выполнении задач по назначению и повышение слаженности работы структурных подразделений флота во время мобилизационного развертывания, сообщил пресс-центр командования украинских ВМС.

В частности, было проверено знание личным составом руководящих документов по боевой и мобилизационной готовности и практически отработаны действия офицеров развернутых групп контроля.

Особенностью тренировки стало то, что она впервые проходила по трем ступеням: в командовании ВМС, в Центре морских операций и Центре войск береговой обороны, в подчиненных подразделах флота. Руководитель тренировки - командующий украинского флота проверил некоторые подразделы Центра войск береговой обороны ВМС.

К мероприятиям также привлекались представители Севастопольской горгосадминистрации, военного комиссариата Крыма, Севастопольского объединенного городского военного комиссариата, Симферопольских районного военного комиссариата и объединенного городского военного комиссариата.

"Тренировка дала возможность выявить пакет вопросов, которые требуют изучения и доработки, в частности, относительно дальнейшего уточнения штатов военного времени, обеспечения подразделений флота вооружением, военной техникой и материальными средствами в особый период", - сказано в пресс-релизе.