Крым заманивает турков овощами

Крым заинтересован в привлечении представителей турецких бизнес-структур к реализации инвестиционных проектов в регионе в сфере сельского хозяйства и санаторно-курортной отрасли, заявил заместитель председателя правительства автономии Георгий ПСАРЕВ на встрече с руководителем крымской ассоциации Союза бизнесменов Турции и Украины Дженгизом ТУТКУНОМ.

В частности, полуострову интересно участие Турции в инвестпроектах по производству сельскохозтоваров, хранению и переработке плодоовощной продукции, сообщила во вторник пресс-служба Совета министров Крыма.

"Сегодня мы предоставляем турецким бизнесменам инвестиционные предложения в аграрном комплексе, в частности, строительства овощехранилищ и перерабатывающих предприятий", - сказал ПСАРЕВ.

"Для нас очень важно узнать проблемы крымских аграриев и в целом представителей бизнеса. Наша цель - создать "мост" между Турцией и Крымом, дать новый импульс развитию торговли и экономическому сотрудничеству", - отметил со своей стороны ТУТКУН.

Он также сообщил, что Ассоциация собирается провести в апреле в Симферополе международную выставку турецких товаров, технологий и услуг. В рамках форума планируется подписание соглашения о деловом сотрудничестве между Белогорским районом Крыма и Алашехиром, Симферополем и Измиром.