Сельсовет отдал под дачи предназначенную для школы землю

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий должностными лицами Изобильненского сельсовета Алушты, которые передали под дачи два земельных участка, предназначенных для строительства многоэтажного дома и школы, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма.

Чиновники незаконно выделяли землю в 2008-2010 годах. Проекты строительства многоэтажки и школы принадлежат городскому совету Алушты.

Дело возбуждено по статье "превышение власти или служебных полномочий" (ч. 1 ст. 365) Уголовного кодекса. Ее санкция - исправительные работы до двух лет или ограничение свободы до пяти лет, или лишение свободы до пяти лет. Ведется следствие.