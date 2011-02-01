Милиционер организовал в Крыму банду вымогателей-рабовладельцев

Прокуратура возбудила уголовное дело против сотрудника крымской милиции, организовавшего преступную группу, которая занималась вымогательством имущества и денег, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Члены ОПГ искусственно создавали долговые обязательства, чтобы обогащаться за счет возмещения мнимых долгов. В случае неспособности вернуть псевдодолги граждан заставляли отрабатывать их на промышленной базе", - говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Действия оперуполномоченного милиции квалифицированы как злоупотребление служебным положением, вымогательство и торговля людьми.

Организатору банды избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ведется следствие.

Подробности дела пока не разгалашаются.