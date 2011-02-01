Анонсы на 2 февраля

2 февраля 08:30. Оперативно-хозяйственное совещание в исполкоме Симферопольского городского совета. Симферополь, ул. Толстого, 15. *** 10:00. Заседание президиума Верховного совета Крыма. Симферополь, ул. Карла Маркса, 18, ВС Крыма, кабинет № 609. *** 11:00. Заседание постоянной комиссии крымского парламента по внешнеэкономическим связям и инвестиционной политике. Симферополь, ул. Карла Маркса, 18, кабинет № 609. *** 16:00. Заседание "Центра социально-консервативной политики" на тему "Экономические перспективы Крыма". Симферополь, ул. Киевская, 2, гостиница "Москва", конференц-зал.

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