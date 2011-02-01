Какая выгода от моста между Крымом и Россией?

"Внешэкономбанк" объявил открытый конкурс на проведение маркетингового исследования по проекту строительства транспортного перехода через Керченский пролив между Российской Федерацией и Украиной, сообщила пресс-служба банка.

Заявки принимаются с 7 февраля до 1 марта.

Согласно конкурсной документации, работы по проведению маркетингового исследования будут завершены в течение 180 дней с момента заключения контракта.

Максимальная цена контракта составляет 30 млн. рублей с учетом НДС.

Напомним, Кабинет министров Украины в августе 2010 года создал межведомственную рабочую группу по вопросам строительства перехода через пролив, который соединил бы восточный Крым и Краснодарский край России.

Министерства транспорта Украины и России и российский "Внешэкономбанк" заключили в ноябре меморандум о взаимопонимании при строительстве моста.

Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать самый короткий сухопутный путь "Европа-Азия" - на 450 километров сократить путь транзитного движения грузов и пассажиров на участке от Херсона (Украина) до Новороссийска (РФ).