35% украинцев живут на лекарствах

Треть украинцев постоянно пользуется лекарствами, почти половина граждан покупают медпрепараты без назначения врача, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Горшенина.

Более трети украинцев - 35,4% - на вопрос о частоте приобретения лекарств ответили, что постоянно «живут на лекарствах». Более четверти - 27,6% - сказали, что покупают медикаменты иногда, 21,8% опрошенных делают это часто, и только 9,8% граждан - не прибегают к ним практически никогда. Затруднились ответить на этот вопрос 5,4% респондентов.

При покупке лекарственных препаратов большая часть украинцев - 43,2% - руководствуются советом врача. Более трети опрошенных - 39,6% - полагаются на личный опыт, а 12,5% доверяют совету аптекаря. Ориентируются на цену препарата 6,7%, прислушиваются к советам знакомых 6,3%, верят телевизионной рекламе 4,3% респондентов. 4,2% граждан не покупают лекарственных препаратов. Затруднились ответить на вопрос 3,5%.

Также, согласно опросу, 45,4% покупает лекарства без назначения врача. При этом, 40,2% граждан поступают так часто, а 5,2% - всегда. Без предварительной консультации с доктором редко приобретает лекарства почти треть населения - 30,1%, каждый пятый опрошенный - 20,3% - никогда не покупает лекарства без совета врача. Затруднились ответить на вопрос 4,2%.

Большая часть украинцев - 40,4% - не сталкивались с проблемами при покупке лекарств. Среди основных проблем, возникающих при покупке лекарств, почти треть граждан - 29,7% - назвали невозможность приобретения препарата из-за его высокой стоимости. Вариант «препарата не было в аптеке, только аналоги» выбрали 12,6% опрошенных, у 8,7% респондентов отсутствовал рецепт на данное лекарство, не смогли купить препарат из-за отсутствия нужной дозировки 5,3% граждан, а 1,2% заявили, что имеют опыт приобретения поддельного лекарства. Сталкивались с проблемой отсутствия в аптеке подходящего формата лекарства 1,1%, а 2,1% респондентов - затруднились ответить на вопрос.

Не имеет значения производитель лекарственного препарата для 40,2% украинцев. Почти треть опрошенных - 30,1% - предпочитают импортные препараты, каждый четвёртый - 25,4% - доверяет отечественному производителю. Затруднились ответить на вопрос 4,3% граждан.

Большинство украинцев - 85,6% - обеспокоены проблемой фальсификации лекарственных препаратов. Не испытывают беспокойства по данному поводу только 6,3% опрошенных. 8,1% - затруднились ответить на вопрос.

Институт Горшенина провел телефонный опрос с 29 по 31 января. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.