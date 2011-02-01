Русский культцентр Крыма может закрыться

Правительство Москвы с 2011 года прекратило финансирование ассоциации «Русский культурный центр» (РКЦ), созданной десять лет назад в Крыму для сохранения и развития национально-культурной самобытности проживающих на полуострове российских соотечественников, заявил директор РКЦ Михаил ГОЛУБЕВ во вторник на пресс-конференции в Симферополе.

Русский культурный центр учрежден фондом развития экономических и гуманитарных связей «Москва - Крым» и департаментом внешнеэкономических и международных связей московского правительства в 2001 году, в бытность Юрия ЛУЖКОВА мэром столицы России. РКЦ организовывает фестивали, выставки, встречи с деятелями культуры и искусств. В культцентре трудятся 22 человека, в том числе - 9 руководителей его филиала в городах и районах Крыма.

Фонд «Москва - Крым» содержал здание РКЦ в Симферополе, оплачивал транспортные расходы и услуги связи, финансировал некоторые мероприятия культцентра. Правительство Москвы выделяло деньги на крупные мероприятия РКЦ и на зарплату его работникам.

«Мы запросили (у правительства Москвы) на 2011 год 6 миллионов рублей или в пересчете 1,5 миллиона гривен», - сказал ГОЛУБЕВ.

По его словам, из Москвы во второй половине января пришло письмо, в котором департамент правительства указывал, что не может финансировать РКЦ.

«Под угрозу поставлена вся деятельность ассоциации, поскольку второй основной учредитель - фонд «Москва-Крым» - в одиночку не в состоянии профинансировать всю работу (РКЦ)», - заявил директор Русского культурного центра.

Департамент правительства столицы РФ считает целесообразным проводить мероприятия для российских соотечественников в Крыму силами Дома Москвы в Севастополе в рамках федеральных инициатив.

ГОЛУБЕВ сообщил, что несколько крымских общественных организаций обратились с письмами к президенту России Дмитрию МЕДВЕДЕВУ, премьер-министру Владимиру ПУТИНУ и ставшему в 2010 году мэром Москвы Сергею СОБЯНИНУ с просьбой помочь РКЦ.

«Если в ближайшее время положительного ответа не поступит, мы будем вынуждены приступить к ликвидации организации», - подытожил директор Русского культурного центра.