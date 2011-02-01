Люди Грача слепят партию из НОСКа

Руководители 22 городских и районных организаций Компартии в Крыму во вторник приняли решение создать новую Коммунистическую партию, сообщила пресс-служба депутата Верховной Рады Украины, председателя Народно-оппозиционного союза Крыма Леонида ГРАЧА.

Решение одобрено в Симферополе на совещании секретарей гор- и райкомов, первичек.

«Партийный актив Крыма принял принципиальное решение - перерегистрацию (в КПУ, возглавляемой Петром СИМОНЕНКО) не проходить, а создавать новую Коммунистическую партию, стоящую на принципах марксизма-ленинизма», - сказано в пресс-релизе.

До регистрации новой Компартии акции, направленные на защиту конституционных прав граждан, крымские коммунисты будут проводить в рамках Народно-оппозиционного союза Крыма.

«Принято также решение провести консультации по созданию новой Коммунистической партии с коммунистами и людьми левых взглядов других регионов Украины», - сообщила пресс-служба ГРАЧА.

Напомним, президиум ЦК Компартии в декабре 2010 года исключил ГРАЧА, который руководил крымским республиканским комитетом с сентября 1993 года, из партии и фракции КПУ в парламенте, а также принял решение о роспуске рескома. До избрания нового состава рескома руководство крымской парторганизацией поручено секретариату ЦК.

ГРАЧ критиковал КПУ за сотрудничество с Партией регионов и выступал за выход коммунистов из коалиции с ПР в Верховной Раде.

Компартия 29 января распустила 13 городских и районных организаций в Крыму. КПУ планирует провести их перерегистрацию до 15 марта.

ГРАЧ 31 января заявил УНИАН, что намерен создать в этом году партию, которая объединит коммунистов, недовольных проводимой СИМОНЕНКО политикой.