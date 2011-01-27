Гриценко встретит весну в СИЗО (фото)

Бывший председатель Верховного совета Крыма, депутат крымского парламента из фракции Партии регионов Анатолий ГРИЦЕНКО, подозреваемый в махинациях с почти пятью тысячами гектаров земли военного совхоза «Азовский», арестован на два месяца. Такую меру пресечения Центральный райсуд Симферополя избрал в четверг.

Суд учел позицию прокуратуры, которая настаивала на содержании обвиняемого под стражей, считая, что на свободе он может помешать следствию.

Экс-спикер не согласен с решением суда. «Решение предвзятое, неправильное... Я ничего не нарушал», - сказал он журналистам, садясь в спецавтомобиль милиции.

ГРИЦЕНКО днем стало плохо в суде. Выходя из здания, он заявил, что чувствует себя лучше.

Депутаты Верховной Рады Украины Андрей СЕНЧЕНКО, Сергей ВЕЛИЖАНСКИЙ (фракция «БЮТ-Батьківщина») и Мустафа ДЖЕМИЛЕВ (фракция НУ-НС) ранее в четверг приехали в суд взять экс-спикера Крыма на поруки, но их ходатайство было отклонено.

Прокуратура Крыма 21 января возбудила против ГРИЦЕНКО уголовное дело по статье «превышение власти или служебных полномочий». Он подозревается в причастности к незаконной передаче коммерческим структурам около 5 тыс. га земли во времена работы председателем Ленинской райгосадминистрации (2001-2005 годы). Милиция задержала ГРИЦЕНКО 24 января в Симферополе.

Политик занимал должность спикера ВС Крыма дважды, в том числе - с мая 2006 по март 2010 года.