Гриценко стало плохо в суде

Бывшему председателю Верховной Рады Крыма, депутату крымского парламента (Партия регионов) Анатолию ГРИЦЕНКО, подозреваемому в незаконных операциях с почти 5 тыс. га земли на полуострове, стало плохо в суде в Симферополе, который сегодня должен избрать ему меру пресечения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам по телефону сообщил депутат Верховной Рады Украины, член фракции ««БЮТ-Батьківщина», лидер крымской «Батькивщины» Андрей СЕНЧЕНКО.

Возле здания Центрального райсуда Симферополя находятся два автомобиля скорой помощи. Врачи, вышедшие из помещения, отказались от комментариев журналистам.

Представители СМИ не допущены в суд.

Народные депутаты А.СЕНЧЕНКО, Сергей ВЕЛИЖАНСКИЙ и Мустафа ДЖЕМИЛЕВ приехали в суд, чтобы взять на поруки экс-спикера Крыма. Он заявили, что напишут поручительства, в которых попросят суд избрать А.ГРИЦЕНКО меру пресечения в виде подписки о невыезде, а не ареста на время следствия.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Крыма 21 января возбудила против А.ГРИЦЕНКО уголовное дело по статье «Превышение власти или служебных полномочий» во время его бытности председателем Ленинской райгосадминистрации Крыма (2001-2005 гг.) по подозрению в причастности в незаконной передаче коммерческим структурам около 5 тыс. га земли военного совхоза «Азовский».

А.ГРИЦЕНКО был задержан 24 января в Симферополе.