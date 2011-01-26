Гаишник назвал украинский язык "телячьей мовой" (видео)

Инспектор ГАИ Одессы, старший сержант Швец, по-хамски отреагировал на просьбу водителя разговаривать на государственном языке (смотреть видео).

В Интернет попало видео, на котором зафиксировано, как инспектор на просьбу водителя общаться на украинским языке заявил: "Не понимаю телячьей мовы".

На вопрос водителя, значит ли это, что он не любит госязык, гаишник ответил: "Нет, абсолютно. Никогда в жизни его не полюблю, говорю с полной уверенностью".

Видео снято 22 января.

ТСН напоминает, что в конце 2010 года мэр Одессы Алексей Костусев предложил общаться на заседаниях горсовета на русском языке. К тому же он потребовал, чтобы документы ему подавали также исключительно по-русски.