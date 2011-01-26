Гаишник назвал украинский язык "телячьей мовой" (видео)
12:15, 26 января 2011Крым
0 0
Новые "звезды" Интернета
Инспектор ГАИ Одессы, старший сержант Швец, по-хамски отреагировал на просьбу водителя разговаривать на государственном языке (смотреть видео).
В Интернет попало видео, на котором зафиксировано, как инспектор на просьбу водителя общаться на украинским языке заявил: "Не понимаю телячьей мовы".
На вопрос водителя, значит ли это, что он не любит госязык, гаишник ответил: "Нет, абсолютно. Никогда в жизни его не полюблю, говорю с полной уверенностью".
Видео снято 22 января.
ТСН напоминает, что в конце 2010 года мэр Одессы Алексей Костусев предложил общаться на заседаниях горсовета на русском языке. К тому же он потребовал, чтобы документы ему подавали также исключительно по-русски.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter