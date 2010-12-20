Севастополь пять часов сидел без света (видео)

Весь Севастополь в воскресенье вечером и в ночь на понедельник около пяти часов оставался без света - подача электричества была прекращена в результате аварии на линии высоковольтных передач в районе Бахчисарая, принадлежащей крымской электроэнергетической системы НЭК ”Укрэнерго”.

Вторая линии 220 киловатт, питающая Севастополь, ранее была временно выведена на реконструкцию.

В результате аварии была создана перегрузка на других линиях.

На базе управления МЧС в Севастополе был создан оперативный штаб, в который вошли руководители города, коммунальных и спасательных служб. В 00.43 по резервной линии удалось «запитать» жизненно важные объекты – четвертую горбольницу, оба роддома, онкодинспансер и другие объекты.

Оперативные бригады спасателей установили дизель-генераторы для обеспечения электричеством двух реанимационных и хирургического отделений первой горбольницы.

Сотрудники МЧС также обеспечили подвоз дизельного топлива для работы дизель-генератора пятой городской больницы, а также доставили мобильные источники питания для подстраховки в родильные дома.

Подача электричества во всем городе была возобновлена в 02.45.

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