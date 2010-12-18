ЧФ РФ не домовладелец и не ростовщик - командующий

Взаимодействие Черноморского флота России и Военно-морских сил Украины является фактором стабильности и безопасности в Черноморском регионе, считает командующий ЧФ РФ вице-адмирал Владимир КОРОЛЕВ, сообщила группа информационного обеспечения флота.

КОРОЛЕВ заявил, что отношения ЧФ РФ, ВМС Украины и местных властей заметно потеплели после подписания Россией и Украиной в апреле соглашения, продлевающего пребывание Черноморского флота в Крыму после 2017 года на 25 лет с возможностью последующей пролонгации действия документа на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон.

«Сегодня уже нет искусственных препятствий при организации передвижения флотского автотранспорта по территории Украины, отсутствует напряженность вокруг объектов гидрографической службы флота», - сказал он.

«Мы рады, что нас, наконец, услышали и поняли. Флот не частная лавочка, не домовладелец и не ростовщик. Мы не распоряжаемся арендованными объектами и территориями, наша задача по поручению правительства России содержать их, использовать по предназначению и охранять. Всё. Остальные вопросы - не к флоту. Это уровень межгосударственных отношений, которые президенты и внешнеполитические ведомства двух стран сейчас активно обновляют и развивают», - заявил КОРОЛЕВ.

По словам командующего, после многолетнего перерыва возобновились совместные российско-украинские военно-морские учения «Фарватер мира».

«Пока они прошли как командно-штабные, в варианте компьютерного моделирования, но зато с участием министров обороны двух стран. Наметилась перспектива нового формата проведения данных учений. В дальнейшем их планируется проводить с привлечением надводных кораблей, береговых войск, авиации», - сказал КОРОЛЕВ.

По мнению вице-адмирала, такое взаимодействие «трудно переоценить в случае проведения реальных миротворческих действий, а также в противодействии терроризму».

«Парадоксально, но ещё год назад мы чаще и активней взаимодействовали в море с ВМС государств дальнего зарубежья, чем с ВМС Вооруженных сил Украины. При этом не только военные специалисты, но и большинство граждан наших государств понимали, что это ненормально. Сейчас есть шанс исправить положение дел и мы, несомненно, это сделаем!», - сказал КОРОЛЕВ.

Вместе с тем, подчеркнул он, «на берегу ситуация по осуществлению взаимодействия с ВМС Украины складывалась гораздо позитивней».

«Даже в период политических разногласий моряки двух флотов искали точки соприкосновения, их нам подсказывала сама жизнь: совместно использовали около 20 объектов, в том числе, полигоны, совместно осуществляли контроль севастопольского рейда, вместе принимали участие в учениях и фактической борьбе со стихийными бедствиями, включая тушение пожаров», - сказал КОРОЛЕВ.

Вице-адмирал утверждает, что российские и украинские моряки возрождают традиции совместного участия в проведении профессиональных праздников - Дня ВМФ России и Дня флота Украины.

«Сегодня мы вместе с украинскими военнослужащими празднуем не только флотские праздники, День Победы, День защитника Отечества, но и общегосударственные праздники России и Украины, день города-героя Севастополя», - добавил он.