Предприятие-банкрот задолжало работникам 500 тысяч гривен

Прокуратура Симферополя возбудила уголовное дело по факту безосновательной невыплаты заработной платы работникам местного коммунального предприятия-банкрота, которым задолжали свыше 500 тыс. грн., сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма, не уточнив название структуры

«Установлено, что управляющим санацией в нарушение закона и утвержденного плана санации поступившие средства от реализации имущества в размере свыше 100 тыс.грн. были пущены не на погашение задолженности по заработной плате как первоочередной выплате, а на осуществление других платежей», - говорится в пресс-релизе.

Проводится досудебное следствие.