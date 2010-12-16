Предприятие-банкрот задолжало работникам 500 тысяч гривен
17:08, 16 декабря 2010Крым
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Проводится досудебное следствие
Прокуратура Симферополя возбудила уголовное дело по факту безосновательной невыплаты заработной платы работникам местного коммунального предприятия-банкрота, которым задолжали свыше 500 тыс. грн., сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма, не уточнив название структуры
«Установлено, что управляющим санацией в нарушение закона и утвержденного плана санации поступившие средства от реализации имущества в размере свыше 100 тыс.грн. были пущены не на погашение задолженности по заработной плате как первоочередной выплате, а на осуществление других платежей», - говорится в пресс-релизе.
Проводится досудебное следствие.
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